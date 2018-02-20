Россияне Боброва и Соловьев стали пятыми в танцах на льду. Золото у канадцев

Самые опытные российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (единственные из команды имеют олимпийский опыт) заняли лишь пятое место по итогам проката двух программ в Пхенчхане.

Накануне после короткой программы россияне были шестыми, произвольная программа позволила им улучшить положение – они стали четвертыми, но место в итоговой таблице заняли пятое.

Французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон в произвольном танце обновили свой же мировой рекорд, набрав рекордную сумму – 123,35. Однако занятое ими накануне второе место в короткой программе не дало получить золото. Напомним, показать максимум французской паре помешала застежка платья, лопнувшая на Габриэлле и обнажившая ее грудь в самый неподходящий момент. Несмотря на конфуз, спортсмены продолжили кататься, хотя позже Пападакис рассказала журналистам, что была в ужасе, когда платье расстегнулось.

Золото в итоге ушло в Канаду – Тессе Вирту и Скотту Моиру, они получили 206,07 балла за два проката. Для канадцев это уже третье олимпийское золото.

Бронзовая медаль у американцев Майи и Алекса Шибутани.

То самое платье, расстегнувшееся на французской фигуристке.