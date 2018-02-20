Вексельберг выкупает долю Прохорова в "Русале"

Кипрская Zonoville Investments Limited, представляющая интересы Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника, договорилась выкупить 6% акций "Русала" у группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на сообщение Zonoville.

Издание отмечает, что таким образом Прохоров, снижавший свою 17% долю в "Русале" с 2017 года, выйдет из капитала "Русала", а доля Sual в компании увеличится до 26,5% с 20,5% на конец прошлого года. Сроки и условия сделки не раскрываются, в ОНЭКСИМе и "Русале" отказались от комментариев, в Sual не ответили на звонки и запрос. Капитализация "Русала" на Московской бирже 19 февраля составляла около $10,5 млрд, получается, по рынку пакет ОНЭКСИМа стоил около $630 млн.

Михаил Прохоров начал выходить из крупных активов в России в 2016 году на фоне проблем, связанных с редакционной политикой принадлежавшего ему РБК (бизнесмен продал контроль в медиахолдинге Григорию Березкину в 2017 году). Тогда же Виктор Вексельберг заявил, что Sual, владевший на тот момент 15,8% "Русала", выкупит долю ОНЭКСИМа в алюминиевой компании. Правда, источники "Ведомостей" уточняли, что Sual выкупит всего 12% "Русала", чтобы не превысить порог в 30%, после чего по требованиям Гонконгской биржи надо будет делать оферту миноритариям. В 2017 году ОНЭКСИМ в три захода продал часть бумаг в рынок, а основную долю - Sual.

Основной акционер "Русала" - En+ Group Олега Дерипаски, которая владеет 48,13% акций. Ранее сообщалось, что бизнесмен оставит должность президента компаний, чтобы заняться развитием группы ГАЗ, в том числе стратегического партнерства с VW, которая может получить долю в российской компании.