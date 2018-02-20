Российский футбол стал приносить прибыль

В 2016 году клубы Российской футбольной премьер-лиги впервые за пять лет стали прибыльными: их доходы превысили расходы на 3,2 млрд руб.

Об этом говорится в исследовании экономики российского футбола PricewaterhouseCoopers (PwC).

Во многом клубы стали прибыльными из-за роста выручки от проданных билетов и абонементов, а также поступлений от спонсорских и других коммерческих соглашений. В 2016 году, по данным PwC, на абонементы приходится четверть выручки от билетов. Средняя цена абонемента – 5700 руб., а средняя цена билета на один матч составляет в зависимости от турнира от 500 до 2280 руб. Как сообщил руководитель практики оказания консультационных услуг спортивным организациям PwC Олег Малышев, пока российские болельщики не готовы посещать все матчи и предпочитают покупать билеты на отдельные игры.

Продажи билетов выросли, потому что появились новые стадионы, считают аналитики PwC. Например, в сентябре 2016 года ЦСКА провел первый матч на домашней "ВЭБ арене", вместимость стадиона – около 30 тыс. человек. В октябре 2016 года первый матч на арене "Краснодар" провел одноименный клуб Сергея Галицкого, вместимость стадиона – почти 34 тыс. болельщиков. В 2014 году появился стадион "Открытие арена" футбольного клуба "Спартак". Он вмещает примерно 45 тыс. болельщиков, а его заполняемость, по данным PwC, одна из самых высоких: в сезоне 2016/2017 – 72%, 2017/2018 – 67%.

Но структура доходов клубов РФПЛ значительно отличается от структуры доходов европейских лиг, говорят аналитики PwC. В среднем у европейских клубов на продажу прав на трансляцию матчей приходится около трети всех доходов – точнее, от 14,8 до 50,5% в зависимости от страны.

В России стоимость прав на трансляцию матчей относительно невысока, говорится в отчете, российские клубы компенсируют недобор за счет спонсоров и целевых поступлений. По итогам 2016 года права на трансляцию принесли клубам РПФЛ всего 3,5% всех доходов, а спонсорские и другие коммерческие доходы – 44%, пишет газета "Ведомости".