Убийца сургутской семьи получил 16 лет "строгача"

Суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вынес обвинительный приговор в отношении 38-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве членов семьи.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, подсудимый в сентябре 2011 года в Сургуте сообщил преступление из-за ревности к своей сожительнице. Вместе с женщиной проживали мать и двое малолетних детей. Злоумышленник поджег входную дверь их жилого дома, в результате произошел пожар. Женщины и дети погибли, отравившись угарным газом.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 16 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, в счет возмещения морального ущерба потерпевшим с подсудимого взыскано 3 млн руб.