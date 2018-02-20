ЭКСПО 2025: Ураган не помешал презентовать заявку России на Самоа

Представители Заявочного комитета ЭКСПО 2025 в рамках турне по странам Океании, Микронезии и Юго-Восточной Азии провели первые рабочие встречи в столице островного государства Самоа.

Как сообщили Накануне.RU в АНО "Заявочный комитет ЭКСПО 2025", в Апии делегация презентовала заявку России на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО премьер-министру, министру иностранных дел и торговли Туилаепа Саилеле Малиелегаои. Несмотря на работы по ликвидации последствий разрушительного урагана "Гита", который на днях вызвал масштабные наводнения в стране, Малиелегаои уделил время для ознакомления с презентацией Екатеринбурга.

По его мнению, проведение в России всемирного ЭКСПО откроет новые перспективы двустороннего сотрудничества Москвы и Апии, том числе в области туризма. "Я дважды приезжал в Россию – первый раз в 1976 году, посещал Москву, но вот в Екатеринбурге бывать не доводилось. Однако такая возможность открывается в ближайшее время – это связано в первую очередь с Чемпионатом мира по футболу и отборочными играми Чемпионата мира по регби между сборными России и Самоа, которые запланированы на 2019 год. Это отличный повод не только присоединиться к празднику спорта и посмотреть мундиаль, но и замечательная возможность познакомиться с Екатеринбургом, а также оценить масштабы и готовность российской заявки воочию", – отметил премьер-министр Самоа Туилаепа Саилеле Малиелегаои.

Российская делегация пообещала проработать возможность оказания поддержки островному государству в борьбе со стихией. В частности, речь может идти об обеспечении Самоа системой оперативного реагирования на ураганы и тайфуны и помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий.

Всего в рамках предстоящего турне по странам Океании, Микронезии и Юго-Восточной Азии представители Заявочного комитета ЭКСПО 2025 кроме Самоа, посетят Фиджи, Вануату, Соломоновы острова, Тувалу, Науру, Маршалловы Острова, Палау, Восточный Тимор и Филиппины.

Тема российской конкурсной заявки: "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений". Вместе с Екатеринбургом на право проведения выставки претендуют Баку и Осака. Победитель заявочной кампании будет определен в Париже в ноябре 2018 года голосованием стран-членов Международного бюро выставок.

Как сообщало Накануне.RU, ранее заявку Екатеринбурга презентовали в Индонезии и Узбекистане.