ЭКСПО 2025: Ураган не помешал презентовать заявку России на Самоа

в этот день
20.02.18
11:12
В Екб.13:12
Дерипаска vs Потанин: борьба за "Норникель" или за отступные?
Камень в Крушельницкого. Очередной скандал в российском спорте
На Урале педофил насиловал детдомовцев в присутствии воспитателя
Главное
Обсуждается участие Белоруссии в миротворческой операции в Донбассе

Тема дня
"Православные храмы оказались в зоне риска" 18 февраля в дагестанском городе Кизляре было совершено нападение на прихожан церкви. По официальным заявлениям, 22-летний Халил Халилов открыл огонь из охотничьего ружья, убив четырех женщин на месте, еще одна пострадавшая скончалась в больнице. При попытке задержания нападавший ранил двух полицейских, после чего был ликвидирован. Ответственность на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ.
19.02.2018
происшествия  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Угроза легализации содомии в России нарастает В Государственной думе находится принятый в первом чтении закон "О равенстве прав мужчин и женщин" – тот самый модельный закон о "гендере". Попытка принять его во втором чтении в 2011 г. провалилась, но когда в 2017 г. глава думского комитета по вопросам семьи и женщин Тамара Плетнева несколько раз просила одного из авторов законопроекта, спикера Вячеслава Володина отозвать его, тот отказался под предлогом обязательного рассмотрения. В октябре он дал поручение депутатам Оксане Пушкиной и Ирине Родниной подготовить поправки в закон.
20.02.2018
общество ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Турчинов признал, что Януковича отстранили "по понятиям", а Крымом пожертвовали ради легализации Порошенко
Сносит крышу. В общежитиях Тимирязевки, помпезно отпраздновавшей День науки с хором Турецкого, обвалился потолок
Отвез друга за девушкой. В Екатеринбурге юноше грозит тюрьма за оборону
"Картошку жарили, а потом тр...сь". На Южном Урале задержали педофила, который насиловал детдомовцев в присутствии воспитателя
Порошенко призвал в Мюнхене "дожать Россию" и захватить Донбасс силами ООН
ФАС снова взяла под контроль топливный рынок после заявлений Путина
В РКК "Энергия" признали окончание доминирующего положения РФ в космонавтике
Ритейлеры заявили об угрозе закрытия аптек в малых городах
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 1166

ЭКСПО 2025: Ураган не помешал презентовать заявку России на Самоа
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Екатеринбург, заявка, ЭКСПО 2025 (2017) | Фото: Минпромторг

Представители Заявочного комитета ЭКСПО 2025 в рамках турне по странам Океании, Микронезии и Юго-Восточной Азии провели первые рабочие встречи в столице островного государства Самоа.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в АНО "Заявочный комитет ЭКСПО 2025", в Апии делегация презентовала заявку России на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО премьер-министру, министру иностранных дел и торговли Туилаепа Саилеле Малиелегаои. Несмотря на работы по ликвидации последствий разрушительного урагана "Гита", который на днях вызвал масштабные наводнения в стране, Малиелегаои уделил время для ознакомления с презентацией Екатеринбурга.

По его мнению, проведение в России всемирного ЭКСПО откроет новые перспективы двустороннего сотрудничества Москвы и Апии, том числе в области туризма. "Я дважды приезжал в Россию – первый раз в 1976 году, посещал Москву, но вот в Екатеринбурге бывать не доводилось. Однако такая возможность открывается в ближайшее время – это связано в первую очередь с Чемпионатом мира по футболу и отборочными играми Чемпионата мира по регби между сборными России и Самоа, которые запланированы на 2019 год. Это отличный повод не только присоединиться к празднику спорта и посмотреть мундиаль, но и замечательная возможность познакомиться с Екатеринбургом, а также оценить масштабы и готовность российской заявки воочию", – отметил премьер-министр Самоа Туилаепа Саилеле Малиелегаои.

Туилаепа Саилеле Малиелегаои(2018)|Фото: Заявочный комитет ЭКСПО 2025

Российская делегация пообещала проработать возможность оказания поддержки островному государству в борьбе со стихией. В частности, речь может идти об обеспечении Самоа системой оперативного реагирования на ураганы и тайфуны и помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий.

Всего в рамках предстоящего турне по странам Океании, Микронезии и Юго-Восточной Азии представители Заявочного комитета ЭКСПО 2025 кроме Самоа, посетят Фиджи, Вануату, Соломоновы острова, Тувалу, Науру, Маршалловы Острова, Палау, Восточный Тимор и Филиппины.

Тема российской конкурсной заявки: "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений". Вместе с Екатеринбургом на право проведения выставки претендуют Баку и Осака. Победитель заявочной кампании будет определен в Париже в ноябре 2018 года голосованием стран-членов Международного бюро выставок.

Как сообщало Накануне.RU, ранее заявку Екатеринбурга презентовали в Индонезии и Узбекистане.

Другие новости по темам: ЭКСПО 2025, Екатеринбург, Самоа
20.02.2018 04:06 Мск | Денис Линов
06:06 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.02.2018 15:26 Мск
"Умный город" для ЭКСПО-2025 презентовали на инвестиционном форуме в Сочи

Ранее 14.02.2018 04:02 Мск
ЭКСПО 2025: заявку Екатеринбурга презентовали в Индонезии и Узбекистане

Ранее 08.02.2018 13:37 Мск
#МатрёшкаЗаЭкспо. Символом екатеринбургской заявки ЭКСПО-2025 станет матрёшка

Ранее 05.02.2018 15:30 Мск
10 стран мира подали заявки на участие в конкурсе на разработку концепции "ЭКСПО-парка" в Екатеринбурге

Ранее 25.01.2018 07:58 Мск
"Мы хотим, чтобы уральский регион стал одним из центров экономического развития России", - Дворкович

Ранее 22.01.2018 09:26 Мск
"Если будет нужно, добавим еще 100-200 га", - площадь ЭКСПО-парка в Екатеринбурге может быть увеличена

Ранее 22.01.2018 07:49 Мск
У Екатеринбурга больше шансов: Франция вышла из гонки за ЭКСПО-2025

Ранее 21.01.2018 14:43 Мск
Франция может выйти из гонки за ЭКСПО-2025

Ранее 16.01.2018 10:34 Мск
"Наша тема и наше продвижение сегодня одно из наиболее привлекательных", - Куйвашев о заявке Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Ранее 22.12.2017 08:33 Мск
В Екатеринбурге открылось представительство заявочного комитета ЭКСПО-2025

Ранее 21.12.2017 11:44 Мск
"Я уже зачехлился!" - Куйвашев разыграет десять фирменных чехлов для iPhone с символикой ЭКСПО-2025 и своим автографом

Ранее 18.12.2017 16:21 Мск
Губернатор Куйвашев и рэпер Мот откроют в Екатеринбурге представительство заявочного комитета ЭКСПО-2025

Ранее 18.12.2017 10:41 Мск
"В моих встречах с министрами любой страны этот сюжет является обязательной темой", - Лавров о продвижении заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Ранее 05.12.2017 09:45 Мск
Куйвашев заявил, что "Город будущего", который планируют построить к ЭКСПО-2025, появится в любом случае

Ранее 02.12.2017 11:35 Мск
Россияне запустили в соцсети флешмоб #ЯЗаЭКСПО

Ранее 30.11.2017 07:58 Мск
Pikachu и Hello Kitty, - Япония определилась с талисманами заявки на Экспо-2025 в Осаке

Ранее 27.11.2017 14:04 Мск
Футболисты "Урала" поддержали Екатеринбург в борьбе за ЭКСПО-2025

Ранее 16.11.2017 15:44 Мск
В Париже открылось представительство по продвижению Екатеринбурга в конкурсе за право проведения ЭКСПО-2025

Ранее 16.11.2017 07:44 Мск
В Париже открывается офис по продвижению Екатеринбурга в борьбе за ЭКСПО-2025

Ранее 15.11.2017 15:43 Мск
В Париже представили видеоролик, раскрывающий тему заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025

Ранее 13.11.2017 10:49 Мск
Мантуров, Куйвашев и Якоб едут в Париж: презентовать российскую заявку на ЭКСПО-2025

Ранее 13.11.2017 09:04 Мск
Общественники Киргизии поддержат заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Ранее 10.11.2017 16:08 Мск
Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 в Париже представит российская балерина Илзе Лиепа

Ранее 10.11.2017 07:51 Мск
В случае, если Екатеринбург выиграет ЭКСПО-2025, в столице Среднего Урала появится вторая ветка метро

Ранее 09.11.2017 16:00 Мск
Как будет выглядеть ЭКСПО-парк, какие инвестиции ждут Екатеринбург и сколько будет стоить билет на выставку

Ранее 08.11.2017 11:22 Мск
Куйвашев: К ЭКСПО-парку можно пустить метро или скоростной трамвай

Ранее 18.10.2017 10:31 Мск
"Это реально!" - Екатеринбург ждет вторая ветка метро. В случае, если ЭКСПО-2025 пройдет в столице Среднего Урала

Ранее 22.09.2017 09:28 Мск
Куйвашев в Париже встретился с торгпредом РФ и советником по экономике и межрегиональным связям посольства России

Ранее 21.09.2017 15:30 Мск
Евгений Куйвашев в Париже передал в Международное бюро выставок заявочное досье Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025

Ранее 21.09.2017 08:23 Мск
Куйвашев улетел в Париж продвигать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Ранее 08.09.2017 13:04 Мск
Главой комитета ЭКСПО-2025, который займется продвижением Екатеринбурга, станет экс-зампред правления Сбербанка

Ранее 07.09.2017 07:41 Мск
Отвечать за продвижение заявки Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025 будет Аркадий Дворкович

Ранее 23.08.2017 09:19 Мск
Якоб в Астане представил заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Ранее 21.08.2017 16:02 Мск
Презентовать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 будет Якоб: он уже улетел в Астану

Ранее 15.08.2017 08:06 Мск
Медведев призвал страны ЕАЭС поддержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Ранее 17.07.2017 08:45 Мск
Путин по предложению Куйвашева подключил МИД к заявочной кампании Екатеринбурга на "Экспо-2025"








Добавить комментарий:

ЭКСПО 2025: Ураган не помешал презентовать заявку России на Самоа
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+