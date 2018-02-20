Введение ограничений США на импорт стали может затронуть российские компании, - Минпромторг

Минпромторг России заявляет, что от введения США заградительных мер на импорт стали могут пострадать такие российские поставщики, как НЛМК, ТМК, Evraz.

"Российские производители стали сильно обеспокоены "стальным расследованием" США, поскольку по его итогам могут быть введены как адресные меры торговой защиты против определенных стран и видов продукции, так и против всех стран. При этом прерогатива выбора типа мер и видов продукции остается за главой США. При реализации негативного сценария — введения адресного запрета на импорт в США — могут пострадать в первую очередь поставщики больших объемов слябов и трубной заготовки на дочерние предприятия в США — ПАО "НЛМК", ПАО "ТМК", ООО "ЕвразХолдинг"",— говорят в Минпромторге.

Ранее стало известно, что американские власти рассматривают различные варианты регулирования импорта стали и алюминия, в том числе введение пошлин и квот. Как считает президент США Дональд Трамп, соответствующие меры смогут защитить несправедливо ущемляемых американских производителей, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, пошлины США на импорт стальной катанки не принесут больших потерь российским металлургам. По словам экспертов, производство катанки занимает небольшую долю в общем объеме российского проката.