Путин подписал закон, дающий МФЦ право напрямую принимать платежи

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"Православные храмы оказались в зоне риска" 18 февраля в дагестанском городе Кизляре было совершено нападение на прихожан церкви. По официальным заявлениям, 22-летний Халил Халилов открыл огонь из охотничьего ружья, убив четырех женщин на месте, еще одна пострадавшая скончалась в больнице. При попытке задержания нападавший ранил двух полицейских, после чего был ликвидирован. Ответственность на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ.
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
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Угроза легализации содомии в России нарастает В Государственной думе находится принятый в первом чтении закон "О равенстве прав мужчин и женщин" – тот самый модельный закон о "гендере". Попытка принять его во втором чтении в 2011 г. провалилась, но когда в 2017 г. глава думского комитета по вопросам семьи и женщин Тамара Плетнева несколько раз просила одного из авторов законопроекта, спикера Вячеслава Володина отозвать его, тот отказался под предлогом обязательного рассмотрения. В октябре он дал поручение депутатам Оксане Пушкиной и Ирине Родниной подготовить поправки в закон.
20.02.2018
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20.02.2018 02:30 Мск (04:30 Екб)
экономика | В России
Путин подписал закон, дающий МФЦ право напрямую принимать платежи
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мфц, мои документы тюмень (2016) | Фото: t-l.ru

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволит многофункциональным центрам принимать платежи у населения.
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Документ позволит физическим и юридическим лицам оплачивать государственные, муниципальные услуги и прочие платежи, предусмотренные федеральными законами, непосредственно через МФЦ. Авторы документа говорят, что это позволит решить проблему оплаты, возникающую в связи с территориальной удаленностью банков от многофункциональных центров.

Подписанный закон будет важен для малонаселенных пунктов, где отсутствует экономическая целесообразность открытия отделений или размещения банковских банкоматов. Кроме того, введение данной нормы положительно скажется на администрировании доходов бюджетной системы, а также на доходной части бюджетов всех уровней.

Сегодня в России действует более 13 тыс. отделений МФЦ, которыми охвачено 96% населения, сообщает "Интерфакс".

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20.02.2018 02:30 Мск | Денис Линов
04:30 Екб


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Путин подписал закон, дающий МФЦ право напрямую принимать платежи
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