Путин подписал закон, дающий МФЦ право напрямую принимать платежи

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволит многофункциональным центрам принимать платежи у населения.

Документ позволит физическим и юридическим лицам оплачивать государственные, муниципальные услуги и прочие платежи, предусмотренные федеральными законами, непосредственно через МФЦ. Авторы документа говорят, что это позволит решить проблему оплаты, возникающую в связи с территориальной удаленностью банков от многофункциональных центров.

Подписанный закон будет важен для малонаселенных пунктов, где отсутствует экономическая целесообразность открытия отделений или размещения банковских банкоматов. Кроме того, введение данной нормы положительно скажется на администрировании доходов бюджетной системы, а также на доходной части бюджетов всех уровней.

Сегодня в России действует более 13 тыс. отделений МФЦ, которыми охвачено 96% населения, сообщает "Интерфакс".