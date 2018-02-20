Украина подала иск против России из-за Крымского моста

Киев подал иск в арбитражный суд против России из-за якобы допущенных "нарушений" Конвенции ООН по морскому праву.

Как заявляет украинский МИД, "Россия дерзко похищает энергетические и рыбные ресурсы, которые принадлежат Украине и ее народу, и блокирует украинские порты в связи с незаконным строительством Керченского моста".

"Начиная с 2014 года Российская Федерация незаконно лишила Украину возможности осуществлять свои права морской державы, для собственных нужд эксплуатирует суверенные ресурсы Украины, узурпировала права Украины регулировать собственные морские территории. Дерзко нарушая международное право, Российская Федерация похищает энергетические и рыбные ресурсы, которые принадлежат Украине и ее народу, при этом среди прочего наносит физический вред украинским рыбакам, блокирует мероприятие судов в украинские порты в связи с незаконным строительством Керченского моста. Украина просит арбитражный суд прекратить нарушение Российской Федерацией Конвенции ООН по морскому праву и подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, в том числе и обязать Российскую Федерацию уважать суверенные права Украины в своих водах, остановить кражу украинских ресурсов, а также выплатить компенсацию за причиненный ущерб", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Украины.

Как сообщил главы МИДа Павел Климкин, новый иск – "это юридическая попытка достать Россию по всему юридическому фронту". "И главное, что Россия получит не только наказание за нарушение прав, Россия еще и за это заплатит", - отметил министр, сообщают "Вести экономика".

Как ранее сообщало Накануне.RU, на Украине отказались верить, что Россия построит мост через Керченский пролив. По мнению министра юстиции Украины Павла Петренко, российские власти не способны построить мост собственными силами, а компании из других стран к строительству не присоединятся из-за угрозы санкций.