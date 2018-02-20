Родные погибших на платформе "Кольская" пожаловались в ЕСПЧ

Родные погибших на самоподъемной плавучей буровой установке "Кольская" в Охотском море в декабре 2011 года подали жалобу в Европейский суд по правам человека.

Как сообщила вдова старшего механика буровой установки Ильи Карташева Елена Богуш, жалоба подана 16 февраля от 13 потерпевших по делу "Кольской". Все они - не согласны с решением Первомайского суда Мурманска и областного суда, который отклонил все апелляции родных погибших.

Потерпевшие в своей жалобе в ЕСПЧ заявили о "предполагаемом нарушении" Россией права на жизнь, закрепленного в Европейской конвенции по правам человека. Они аргументируют это тем, что несколько государственных компаний - АМНГР, Газфлот, Российский морской регистр судоходства, МЧС не проконтролировали надлежащие условия буксировки платформы, что повлекло аварию на море.

3 мая 2017 года Первомайский районный суд Мурманска приговорил бывшего заместителя генерального директора АМНГР Бориса Лихвана и бывшего исполняющего обязанности главного инженера АМНГР Леонида Бордзиловского к шести годам колонии-поселения каждого. Они признаны виновными в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Также суд постановил в качестве морального вреда выплатить родственникам погибших компенсацию по полмиллиона рублей. 16 августа Мурманский областной суд оставил приговор в силе. А потерпевшие выразили готовность обжаловать решение в Верховном суде, сообщает "Интерфакс".

Напомним, с августа по декабрь 2011 года "Кольская" производила работы по бурению скважины у берегов Камчатки. 11 декабря началась ее буксировка с помощью двух судов в сахалинский порт Корсаков. На борту находились 67 членов экипажа. При этом и.о. заместителя главного инженера запретил снимать с платформы 28 человек, незадействованных в буксировке, что является нарушением законодательства. Доставка людей на берег дорого бы обошлась компании, было решено оставить их на борту.

На шестые сутки погода резко испортилась. На море начался шторм. В корпусе "Кольской" образовались трещины. На платформу начала поступать вода и она накренилась. Платформа опрокинулась и затонула на глубине более тысячи метров. Погибли 53 члена экипажа, трое пострадали, пишет "Российская газета".