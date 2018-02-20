В "Аэрофлоте" прокомментировали инцидент с президентом Якутии Егором Борисовым

Авиакомпания "Аэрофлот" прокомментировала инцидент с главой Якутии и его помощником.

По словам официального представителя перевозчика, глава региона Егор Борисов, его супруга Прасковья Борисова и помощник Евгений Шигапов пришли на посадку в самолет последними. С собой у них было большое количество пакетов из duty free и ручной клади.

Старший проводник попросил их показать посадочные талоны. На это глава региона и его сопровождающие в категоричной форме отказались это сделать. Вместо посадочных талонов они пытались предъявить свои служебные удостоверения. При этом высокопоставленные пассажиры выражали возмущение правилами "Аэрофлота" и оскорбляли экипаж лайнера.

Кроме того, во время посадки на борт на просьбу бортпроводника показать посадочный талон Шигапов ответил матом, попытался проникнуть в кабину пилотов, на замечания и требования членов экипажа внимания не обращал.

Командир воздушного судна принял решение снять помощника президента Якутии с рейса. Экипажу оказали помощь сотрудники правоохранительных органов. Как подчеркнул представитель "Аэрофлота", у авиакомпании есть свидетельские показания пассажиров. По словам источников в авиакомпании, все участники конфликта летели бизнес-классом, сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, сам Борисов сообщил, рассматривает возможность подготовить исковое заявление из-за неподобающего поведения бортпроводников, которые, по его словам, забыли передать посадочные талоны. "Поводом послужило то, что после регистрации сотрудники аэропорта забыли передать нам с супругой посадочные талоны, их принесли чуть позже с извинениями. Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряженность и без всяких оснований снять с рейса моего помощника", - говорится в заявлении Борисова в Instagram.