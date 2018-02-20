Киев запретил поставки в Россию двигателей для Ан-148

Власти Украины выпустили запрет на поставку в Россию двигателей Д-436, которые используются при сборке гражданских самолетов, в том числе Ан-148.

С таким заявлением выступил заместитель главы Министерства промышленности и торговли России Олег Бочаров в ходе круглого стола в Госдуме. Двигатели Д-436 изготавливают на запорожском заводе "Мотор Сич". В России силовые установки монтируют на Ан-148 и самолет-амфибию Бе-200, сообщает "Пятый канал".

Напомним, что лайнеры Ан-148 в России эксплуатирует, в том числе, авиакомпания "Саратовские авиалинии", чей лайнер разбился 11 февраля в Подмосковье. Запрет может сказаться на дальнейшей эксплуатации Ан-148 и Бе-200 в России.