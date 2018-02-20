Белоруссия не сможет прислать миротворцев в Донбасс - Киев

Белоруссия является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поэтому не может принимать участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Такое заявление сделала заместитель МИД Украины Елена Зеркаль. "Насколько я знаю, Беларусь не вышла из ОДКБ и является членом этой организации. А если мы исключаем НАТО, то очень логично, чтобы не говорили, что страны ОДКБ тоже принимают участие в миссии", - отметила Зеркаль.

"Сейчас я думаю, самое основное, что миротворцы должны быть на границе Украины с РФ, и как будет разворачиваться миссия поэтапно. Дискуссия по этому поводу продолжается уже некоторое время", - отметила замглавы внешнеполитического ведомства.

Зеркаль подчеркнула, что благодаря Минским соглашениям удалось остановить кровопролитие в Донбассе, и, несмотря на то, что сегодня там продолжаются обстрелы, сравнивать сегодняшнюю ситуацию с 2015 годом невозможно, сообщает "Интерфакс".

Как ранее сообщало Накануне.RU, срок действия миссии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине истекает уже в марте. Украина хочет заменить ее миссией ООН