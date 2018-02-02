Ход расследования дела о нападении на школьника в Спас-Деменске поставлен на контроль

Ход расследования уголовного дела о покушении на убийство школьника в Калужской области взято на контроль председателем Следственного комитета России (СКР) Александром Бастрыкиным. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, инцидент произошёл в городе Спас-Деменске. По версии следствия, ученик 7 класса напал на одноклассника перед началом первого урока, когда учитель вышла за журналом, при нападении он использовал небольшой кухонный нож. Раненый подросток смог оттолкнуть нападавшего и убежать.

Глава СКР поручил руководителю Следственному управлению комитета по Калужской области передать рассмотрение данного дела в производство наиболее опытных следователей отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК. Следствию предстоит тщательно разобраться в произошедшем и выяснить все причины и условия, этому способствовавшие.

Бастрыкин также поставил на контроль ход расследования уголовного дела в центральном аппарате Следственного комитета.