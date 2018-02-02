Совфед: Российская армия будет оснащена новейшим гиперзвуковым оружием

В Совете Федерации РФ заявили о "скором" поступлении в Вооружённые силы страны новейшего гиперзвукового оружия.

"У нас большой задел по современному неядерному оружию: в частности, высокоточному", — передаёт "РИА Новости" слова главы комитета верхней палаты парламента по обороне Виктора Бондарева. — Также напомню, что скоро в войска будут поступать единицы новейшего гиперзвукового оружия".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце января, во время визита на Уфимское моторостроительное производственное объединение, президент России Владимир Путин заявил о принятии новой Госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы, которая, в частности, предусматривает строительство атомного подводного крейсера стратегического назначения "Борей-Б", принятие на вооружение истребителей Су-57 и Миг-35, усовершенствование Ту-95, Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3, работы по новому ракетному комплексу стратегического назначения "Сармат", ЗРК С-500, гиперзвуковой ракете "Циркон".