КПРФ: У Грудинина и его семьи нет дома в Испании

Кандидат в президенты России Павел Грудинин, его супруга или несовершеннолетние дети не владеют домом в Испании, сообщил руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.

Информация о якобы имеющемся у семьи директора "Совхоза имени Ленина" недвижимости в южноевропейской стране появилась ранее в СМИ. По сведениям телеканала "Рен ТВ", жильё было приобретено осенью 2017 года. При этом умолчали о том, кому именно из членов семьи принадлежит это имущество.

"Павел Николаевич полностью дал декларацию своих доходов, своего имущества, — передаёт "РИА Новости" слова Ющенко. — Он не владеет домом".

Что касается родственников Грудинина, они, по мнению пресс-секретаря КПРФ, не имеют никакого отношения к делу.

"Яне знаю, кому он (дом, — прим.) принадлежит. Но то, что точно он не принадлежит Грудинину, я вас уверяю", — подчеркнул Ющенко, добавив, что ни несовершеннолетние дети кандидата, ни его супруга не владеют этим жильём.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Центризбирком (ЦИК) вызвал директора "Совхоза имени Ленина" для проверки его зарубежных счетов, в полном закрытии которых в ЦИК выразили сомнение. В свою очередь, сам Грудинин обещал "всё представить сегодня-завтра".