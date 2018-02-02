В Подмосковье возбуждено дело по факту изнасилования малолетней девочки её отчимом

В Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в сексуальных действиях насильственного характера в отношении своей малолетней падчерицы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.

По данным СК, 49-летний отчим совершал эти действия в течение четырёх лет — с осени 2014 по январь 2018 года. Об этом стало известно матери девочки, которая обратилась в правоохранительные органы.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следствие располагает данными, что мужчина уже неоднократно был судим. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Орехово-зуевский следственный отдел регионального ГСУ СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).