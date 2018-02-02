Таганрогский преподаватель был уволен после письма Медведеву о зарплатах

Преподаватель Таганрогского металлургического техникума, заслуженный учитель России Виктор Макаренко, ранее написавший премьер-министру Дмитрию Медведеву обращение с жалобой на отсутствие индексации зарплат педагогам, был уволен из учебного заведения.

По информации портала 161.ru, в письме главе правительства члены педколлектива требовали от областного Министерства образования и лично от губернатора объяснить, почему нарушается трудовое законодательство РФ. В частности, их возмутило постановление регионального Минобразования от 2016 года, согласно которому работникам образования предусматривается размер ставки, аналогичный размеру их заработной платы в 2012 году — 8289 рублей.

"Страна прожила эти годы с двузначной инфляцией, суммарный ее уровень уже превысил 50%, — говорится в обращении. — А где же положенная по статье 134 ТК РФ индексация? По данным Росстата, прожиточный минимум на Дону составляет более 10000 рублей. При ставке в 8289 рублей в месяц после уплаты налогов остаётся 7211 рублей. Только для того, чтобы преподавателю по доходам дотянуться до прожиточного минимума в регионе (черты бедности), его зарплату должны поднять на 40%, но этого нет даже в намерениях".

Преподаватели также отметили, что их заработок в разы меньше средней зарплаты по региону, которая составляет 26400 рублей.

"Получается, что исполнение майских указов президента, который поставил задачу обеспечить благополучие граждан, успешно саботируется", — подчёркивается в письме.

При этом, по словам пресс-секретаря донского Министерства общего и профессионального образования Лианы Симоновой, Макаренко был уволен не за эту жалобу, а "за накопившиеся дисциплинарные проступки в период его работы в техникуме".

В самом учебном заведении причину увольнения долго проработавшего там преподавателя назвать отказались, объяснив это отсутствием права разглашать "персональные данные работника".