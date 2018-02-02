В Калужской области семиклассник напал с ножом на сверстника

В Калужской области ученик 7 класса напал с ножом на одноклассника, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Инцидент произошел сегодня, 2 февраля, около 8.25 часов утра в школе № 1 города Спас-Деменск Калужской области.

По версии следствия, подросток напал на одноклассника перед началом первого урока, когда учитель вышла за журналом, при нападении он использовал небольшой кухонный нож. Раненый подросток смог оттолкнуть нападавшего и убежать.

"Зачинщик покинул класс через окно, расположенное на третьем этаже. Сейчас он находится в больнице с подозрением на перелом позвоночника. Потерпевшему также была оказана медицинская помощь, раны зашиты, и мальчик отпущен домой", - говорится в сообщении.

Потерпевший и его одноклассники отрицают наличие конфликта между двумя подростками. "В настоящее время следователям удалось выяснить, что инициатор происшествия ни с кем не общался, был замкнут, последнее время одноклассники избегали контактов с ним", - добавили в ведомстве.

Участники происшествия на профилактических учетах не состояли. Расследование уголовного дела продолжается.