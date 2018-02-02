Родители погибших югорских спортсменов обратились к Чайке с просьбой о более жестком наказании виновников трагедии

Родители спортсменов, погибших в ДТП на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень в декабре 2016 года, направили обращение в адрес генерального прокурора Юрия Чайки с просьбой оказать содействие в объективном расследовании гибели детей и привлечь к более жесткой уголовной ответственности виновников трагедии. Копия обращения имеется в распоряжении редакции Накануне.RU.

В преддверии вынесения приговора обвиняемым по делу о гибели 10 югорских спортсменов в ДТП родители жертв аварии заявили, что "действия главных виновников трагедии были квалифицированы чрезвычайно мягко и неправильно, а часть из них вообще не попали на скамью подсудимых".

Напомним, обвиняемыми по делу проходят экс-директор спортшколы "Сибиряк" Ирина Тарасова, водитель автобуса Марат Зайнуллин, представитель осуществлявшего перевозки бизнесмена Александр Сидорук, водитель грузовика "Volvo" Раиль Саитханов.

В обращении, в том числе, указывается на необходимость привлечения к уголовной ответственности должностных лиц АО "Башнефтегеофизика" и ООО "Ресурс". Грузы компаний доставлялись водителем большегруза с "нарушениями правил перевозки крупногабаритных грузов, при отсутствии прав на управление автомобилем, с нарушением правил крепления груза, с использованием документов, оформленных с нарушением законодательства, с использованием фирмы "прокладки" ООО "Ресурс", также допустившей нарушения закона", говорится в заявлении.

Также родители просят ужесточить обвинение для Ирины Тарасовой. По мнению заявителей, "вследствие недобросовестного и небрежного отношения к обязанностям по должности" она не исполнила свои обязанности по организации безопасной перевозки воспитанников к месту проведения спортивного мероприятия и обратно. Как указывается в обращении генпрокурору, бывший директор "Сибиряка" фактически возложила обязанности по перевозке детей на тренера спортшколы, не осведомленного об особенностях ее правильной организации и не наделенного в установленном законом порядке полномочиями по заключению гражданско-правовых договоров от имени спортшколы".

В заявлении также отмечается, что одна из тренеров собирала с родителей оплату за проезд детей. При том, что на эти цели были выделены деньги из бюджета. "Возникает вопрос: куда были направлены денежные средства, выделенные на участие детей, занимающихся в МОАУ СДЮШОР "Сибиряк" в соревнованиях, в том числе 39 тыс. рублей, выделенные для проезда", - подчеркивают родители.

Адвокат Дмитрий Дядькин, выступающий от лица заявителей, полагает, что в действиях Тарасовой есть признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями из личной заинтересованности, повлекшее тяжкие последствия).

Родители потерпевших также просят Чайку проверить Раиля Саитханова на предмет совершения им "более тяжких умышленных преступлений", нежели "неосторожное транспортное преступление", которое вменяется ему согласно обвинению.

"Просим вас детально и кропотливо подойти к изучению данного вопроса, привлечь при необходимости к его изучению экспертов с научными познаниями в данной сфере, например, специалистов Уральской государственной юридической академии или других", - отмечается в заявлении, в котором подробно приводятся доводы стороны.

Напомним, в аварии помимо детей погибли два тренера. 19 декабря ходатайства защитников потерпевших о направлении дела на новое расследование и проведение транспортной экспертизы не стала поддерживать прокуратура. Позже их отклонил суд. Родители погибших детей обратились к Владимиру Путину с просьбой направить дело на новое расследование.

Приговор по громкому уголовному делу огласят в Ханты-Мансийском районном суде 5 февраля. Ранее глава СКР Александр Бастрыкин посещал в Сургут, где встретился с родителями погибших в ДТП спортсменов.