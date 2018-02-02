Додон: Объединение Молдавии с Румынией подразумевает гражданскую войну

Президент Молдавии Игорь Додон предложил провести референдум по вопросу сохранения государственности республики.

Как сообщает "РИА Новости", ранее представители нескольких советов страны приняли так называемые "декларации об объединении с Румынией". Кампания по их подписанию организована гражданской платформой "Acțiunea-2012".

По словам Додона, объединение с Румынией "подразумевает гражданскую войну".

"Мы, граждане Молдавии, государственники, всеми законными путями не позволим ликвидировать государственность республики", — передаёт агентство его слова, сказанные в эфире одного из местных телеканалов.

Свои слова президент обосновал тем, что "самые сложные периоды в истории Молдавии были связаны именно с появлением в обществе таких тенденций". Нынешнюю же ситуацию Додон связал с выборами, планируемые на конец 2018 или начало 2019 года.

"Допускаю, что некоторые силы, которые понимают, что проигрывают выборы, преднамеренно разрабатывают этот сценарий и хотят дестабилизировать ситуацию, но у них ничего не выйдет", — сказал он.

Для решения проблемы глава государства предложил провести референдум и выразил при этом убеждённость в том, что большинство населения поддержит сохранение государственности.