ЦИК усомнился в полном закрытии Грудининым своих зарубежных счетов

в этот день
03.02.18
03:21
В Екб.05:21
Исследователи тайны группы Дятлова ищут второе уголовное дело о трагедии
Прокуратура намерена обжаловать приговор Белых, получившему 8 лет "строгача"
Реформа здравоохранения? За пять лет число жалоб на врачебные ошибки выросло в три раза
Главное
Российская армия будет оснащена новейшим гиперзвуковым оружием

Тема дня
Павел Грудинин: Донбасс включить в состав России! Корреспонденты Накануне.RU у трапа самолета встретились с кандидатом в президенты от КПРФ и широкой коалиции национально-патриотических сил Павлом Грудининым по завершении его визита в Екатеринбург. В довольно продолжительной беседе он подвел итоги поездки на Урал, рассказал о своей помощи Донбассу, об отношении к призыву некоторых политиков "бойкотировать" выборы, а также объяснил, что ему ближе: диктатура пролетариата или финский социализм.
02.02.2018
политика  |  комментариев: 11
Аналитика
Вся аналитика

Максим Шевченко: Мы готовы к дискуссии. Это они не готовы к дискуссии! "Они и так меня ненавидят. Хуже, чем было, уже вряд ли будет, а так этот гнойник был выведен на поверхность силами самого Николая Карловича", – журналист, член "Левого фронта" Максим Шевченко рассказал Накануне.RU, из-за чего он подрался со своим коллегой по президентскому Совету по правам человека Сванидзе, и ответил на вопрос о том, почему не боится либералов.
31.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Константин Бабкин – о Госсовете на "Ростсельмаше": Очередной шаг в нашем эволюционном развитии! Заседание Госсовета по экономическому развитию субъектов РФ, прошедшее на "Ростсельмаше", стало во многом знаковым. На одной площадке встретились представители "противоборствующих лагерей": финансисты-монетаристы из федерального Правительства и национально ориентированные промышленники с руководителями регионов. С участием Владимира Путина они обсуждали дорогие кредиты, притеснения отечественных производителей, дефицит кадров, что само по себе – редкость.
02.02.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Найдены моряки с пропавшего в Японском море судна "Восток", - очевидцы
В Госдуме предложили не сажать коррупционеров для экономии бюджетных денег
Порошенко предложил создать коалицию против России
В Москве на молодежной "вписке" компания парней изнасиловала 13-летнюю девочку
Правозащитница Евгения Чудновец предположила, что организовать видеосъемку, за которую она сидела в тюрьме, мог сын катайского бизнесмена
На акциях Навального задержали 340 человек
"При Сталине бы расстреляли", - почетный президент ОКР о Родченкове
Павел Грудинин предложил создать национальное бюро по борьбе с коррупцией
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 198



Новости
02.02.2018 17:30 Мск (19:30 Екб)
политика | В России
ЦИК усомнился в полном закрытии Грудининым своих зарубежных счетов
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Павел Грудинин, встреча с жителями Екатеринбурга (2018) | Фото: Накануне.RU

В Центризбиркоме (ЦИК) РФ пока не убедились в том, что Павел Грудинин действительно закрыл все счета в иностранных банках.
Читайте также:

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее утверждалось, что кандидат в президенты России КПРФ имел иностранные счета на момент своего выдвижения, но к моменту регистрации закрыл их, как того требует закон.

"Есть непонимание у нас — два счёта в Швейцарии, которые до конца, как я понимаю, не закрыты и по которым не проинформирована Федеральная налоговая служба, и два счёта в Австрии, которые точно так же до конца не закрыты или, может быть, не закрыты, я не знаю, я не готов утверждать", — передаёт РБК слова замглавы ЦИК Николая Булаева, сказанные в эфире телеканала "Россия-24".

В свою очередь, сам Грудинин, по словам представителя Центризбиркома, обещал "всё представить сегодня-завтра".

При этом пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко утверждает, что все счета кандидата от коммунистов закрыты полностью.

"Я не понимаю, что значит не до конца закрыты, дополнительные документы, которые потребовала ЦИК, либо уже представлены, либо будут представлены, это не имеет никакого отношения к закрытию счетов", — пояснил он.

Напомним, директор "Совхоза имени Ленина" был зарегистрирован в качестве кандидата на президентских выборах 12 января, став, таким образом, вторым после лидера ЛДПР Владимира Жириновского, зарегистрированного 29 декабря. При регистрации Грудинин пообещал вести избирательную кампанию без нарушений.

Другие новости по темам: Центризбирком РФ, ЦИК РФ, Павел Грудинин, КПРФ, зарубежные счета, выборы-2018
02.02.2018 17:30 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
19:30 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter






читать комментарии (2)
Добавить комментарий:

ЦИК усомнился в полном закрытии Грудининым своих зарубежных счетов
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+