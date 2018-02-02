ЦИК усомнился в полном закрытии Грудининым своих зарубежных счетов

В Центризбиркоме (ЦИК) РФ пока не убедились в том, что Павел Грудинин действительно закрыл все счета в иностранных банках.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее утверждалось, что кандидат в президенты России КПРФ имел иностранные счета на момент своего выдвижения, но к моменту регистрации закрыл их, как того требует закон.



"Есть непонимание у нас — два счёта в Швейцарии, которые до конца, как я понимаю, не закрыты и по которым не проинформирована Федеральная налоговая служба, и два счёта в Австрии, которые точно так же до конца не закрыты или, может быть, не закрыты, я не знаю, я не готов утверждать", — передаёт РБК слова замглавы ЦИК Николая Булаева, сказанные в эфире телеканала "Россия-24".

В свою очередь, сам Грудинин, по словам представителя Центризбиркома, обещал "всё представить сегодня-завтра".

При этом пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко утверждает, что все счета кандидата от коммунистов закрыты полностью.



"Я не понимаю, что значит не до конца закрыты, дополнительные документы, которые потребовала ЦИК, либо уже представлены, либо будут представлены, это не имеет никакого отношения к закрытию счетов", — пояснил он.

Напомним, директор "Совхоза имени Ленина" был зарегистрирован в качестве кандидата на президентских выборах 12 января, став, таким образом, вторым после лидера ЛДПР Владимира Жириновского, зарегистрированного 29 декабря. При регистрации Грудинин пообещал вести избирательную кампанию без нарушений.