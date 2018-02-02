Валерий Фадеев пообещал, что Общественная палата России поддержит заявку Екатеринбурга на "ЭКСПО-2025"

Во время рабочей поездки в Столицу Урала секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев заявил, что вложит в борьбу все имеющиеся ресурсы, чтобы поддержать заявку города на право проведения выставки "ЭКСПО-2025", сообщили Накануне.RU в администрации Екатеринбурга.

"Общественная палата России будет поддерживать Екатеринбург всеми ресурсами, которые у нас есть. Я лично готов поддержать уральскую столицу. У нас не так много в этой борьбе ресурсов, но все, что есть, вложим в эту борьбу", — отметил Валерий Фадеев.

Всемирную выставку планируют провести с 2 мая по 2 ноября 2025 года. Заявленная тема Екатеринбурга для конкурса — "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений".

Место проведения "ЭКСПО" в 2025 году будет определено в ноябре 2018 года. Всемирные выставки проходят раз в пять лет. В прошлый раз, к сожалению, Екатеринбург в конкурсе был лишь на втором месте.