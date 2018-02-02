В Братске автобус совершил наезд на остановку, полиция проводит проверку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

ДТП произошло около 13.00 в жилом районе Падун Братска.

По предварительным данным, 49-летний опытный водитель автобуса марки "ПАЗ", заезжая на автостанцию, не справился с управлением и совершил наезд на металлическую конструкцию остановки.

"От удара конструкция деформировалась, одна из ее частей ударила женщину. В результате аварии 34-летняя братчанка госпитализирована с сотрясением головного мозга. Никто из пассажиров автобуса не пострадал", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает причины и условия ДТП.