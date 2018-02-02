Исследователь смерти группы Дятлова: "Настоящее уголовное дело от нас скрыли"

В Екатеринбурге состоялась конференция Фонда памяти группы Дятлова, посвященная погибшим в 1959 г. студентам УПИ. В рамках своего выступления исследователь Владимир Анкудинов рассказал, что уголовное дело о гибели группы, которое частично рассекречено, – калька с подлинного дела, которое до сих пор – под грифом "секретно", передает корреспондент Накануне.RU.

"Для кого-то имеющееся уголовное дело – священное писание, а кто-то критикует содержащуюся в деле информацию. Скептики обвиняют прокурора Иванова в фальсификациях и изъятии различных материалов. Во-первых, у каждого уголовного дела есть номер. Здесь номера нет. К делу проявляли интерес прокуратура СССР и РСФСР, поэтому без номера обойтись нельзя. Значит, это было согласовано на самом высоком уровне. Во-вторых, любое дело начинается с постановления о его возбуждении. Есть вопросы к дате его составления. Оно составлено на бланке прокуратуры Свердловской области, которого у следователя быть не должно", - сказал Анкудинов.

В числе исследователь говорит, что в деле есть два протокола с датами исполнения за пределами сроков следствия.

"Это два протокола допроса. Первый составлен 6 февраля, второй – 29 мая. Первый вызывает споры: самая популярная версия – что следователь перепутал месяцы, указав февраль вместо марта. Однако дата проставлена дважды, кроме того, протокол проверяли четыре человека. Второй протокол более информативен, а составлен он 29 мая, когда дело было уже закрыто. Эти и другие факты говорят о наличии еще одного уголовного дела, которое осталось за кадром. Как только мы делаем такое предположение, все встает на свои места. Целый ряд материалов находится в "основном" деле в виде копий. В деле нет постановлений о назначениях судебно-медицинских экспертиз, а также нет подлинников результатов экспертиз. На оригинале должны стоять печати Свердловского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, но таковых нет", - говорит Анкудинов.

Напомним, группа Дятлова погибла в 1959 г. в горах Северного Урала. Студенты приурочили свой поход высшей на тот момент третьей категории сложности к очередному съезду КПСС. Сегодня существует 64 версии гибели туристов, однако полной ясности нет.