В пику Польше: во Львове и Тернополе на госучреждениях решено поднимать флаг УПА*

Горсовет Тернополя принял решение, что на всех торжественных и праздничных мероприятиях вместе с украинским флагом будут поднимать и черно-красный флаг УПА (*запрещенная в России экстремистская организация украинских нацистов, - прим.). Решение принято как ответ на принятый польским Сеймом закон о запрете пропаганды бандеровской идеологии, сообщает пресс-служба горсовета.

"Этим решением мы демонстрируем, что не позволим другим странам переписывать страницы нашей истории. И еще раз официально утверждаем на городском уровне уважение к нашим героям и их вклад в борьбу за независимость Украины", - заявил мэр города Сергей Надал.

Одновременно с этим в горсовете признают, что Польша все равно остается партнером Тернополя. В частности, побратимами являются семь польских городов.

Отметим, что первым подобное решение принял Львовский областной совет, который рекомендовал вывешивать 10 раз в год на административных зданиях флаг ОУН-УПА в памятные даты (ОУН также запрещена в России, - прим.).

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в Польше принят закон, запрещающий пропаганду украинского национализма. Украинский президент Петр Порошенко назвал его категорически неприемлемым.