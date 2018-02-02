В челябинской компании "Речелстрой" введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Челябинской области ввел процедуру наблюдения в компании "Речелстрой". Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

"Речелстрой" ведет строительство домов в микрорайоне "Чурилово Lake City". Напомним, из 19 возводимых ООО "Речелстрой" домов по 17 сроки ввода в эксплуатацию неоднократно переносились, производство строительно-монтажных работ на 11 объектах было приостановлено.

Теперь дольщикам компании необходимо в течение 30 дней после публикации о введении наблюдения встать в реестр требования квартир.

Напомним, по итогам визита на Южный Урала 9 ноября президент России Владимир Путин позвонил дольщикам "Речелстроя". В результате глава государства поручил губернатору Борису Дубровскому провести встречу с дольщиками "Речелстроя", отметив при этом необходимость ещё раз дополнительно разъяснить перспективы продолжения и окончания строительства микрорайона.

По итогам встречи стало известно, что достраивать проблемный микрорайон будет компания "Западный луч", принявшая на себя обязательства "Речелстроя".

Стоит отметить, что 12 декабря был задержан депутат Челябинской гордумы, учредитель строительной компании "Речелстрой" Андрей Пязок. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, в период 2015-2016 годов обвиняемым были похищены денежные средства дольщиков строительства нескольких жилых домов.