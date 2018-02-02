Московский адвокат: "Дело о смерти "дятловцев" не расследовано, нужно новое разбирательство"

В Екатеринбурге состоялась конференция Фонда памяти группы Дятлова, посвященная погибшим в 1959 г. студентам УПИ. На ней зачитали доклад адвоката Леонида Прошкина, в котором он доказывает необходимость возобновления расследования смерти уральцев, передает корреспондент Накануне.RU.

Адвокат говорит, что дело о гибели тургруппы не только не расследовано, но и не прекращено так, как того требует уголовно-процессуальное законодательство. Полностью проигнорированы права родственников – они не признаны потерпевшими, в лучшем случае, свидетелями.

"Следователь Иванов вынес постановление о прекращении дела, однако этим документом прекращено дело только в отношении должностных лиц, ответственных за турработу, и наказанных за нарушения. Дело же о гибели девяти человек с указанием обстоятельств гибели не закрыто. Есть много вопросов. Нет никаких запросов, дополнительных экспертиз по трупам, их одежде. И все это при том, что делом занимались опытные следователи", - говорит в докладе Прошкин.

Невнимание к делу следователей говорит о том, что в нем был скрыто что-то очень важное.

"Дело не просто на контроле прокурора области, он лично присутствует на вскрытиях первой пятерки погибших. Необходимо дополнительное расследование возбужденного 26 февраля 1959 г. дела о смерти туристической группы. Нужно его возобновить, присвоив ему номер. Дорасследование – единственный способ установить истину", - резюмирует подробный доклад адвокат.

Глава Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич в разговоре с Накануне.RU опроверг возможность возобновления дела.

"Не уверен, что Прошкин добьется возобновления дела. Но попробовать надо. Если мы осуществим попытку, то исполним свой долг. Два адвоката, Прошкин и еще один, готовы пойти к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Они лично знакомы. Я только на это уповаю. Стоит вопрос денег: их услуги стоят 200 тыс. руб., позже мы объявим сбор", - рассказал Кунцевич.

Вторит ему и один из друзей погибших, активный участник поисков Петр Бартоломей.

"Пока у нас власть имеет монополию на репрессии, думаю, ничего не изменится. У власти нет воли на открытие всей информации о деле", - рассказал Накануне.RU Бартоломей.

Напомним, группа Дятлова погибла в 1959 г. в горах Северного Урала. Студенты приурочили свой поход высшей на тот момент третьей категории сложности к очередному съезду КПСС. Сегодня существуют различные версии гибели туристов, от техногенной до конспирологической, однако полной ясности нет.