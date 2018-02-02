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Павел Грудинин: Донбасс включить в состав России! Корреспонденты Накануне.RU у трапа самолета встретились с кандидатом в президенты от КПРФ и широкой коалиции национально-патриотических сил Павлом Грудининым по завершении его визита в Екатеринбург. В довольно продолжительной беседе он подвел итоги поездки на Урал, рассказал о своей помощи Донбассу, об отношении к призыву некоторых политиков "бойкотировать" выборы, а также объяснил, что ему ближе: диктатура пролетариата или финский социализм.
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от издателя  |  комментариев: 12


Константин Бабкин – о Госсовете на "Ростсельмаше": Очередной шаг в нашем эволюционном развитии! Заседание Госсовета по экономическому развитию субъектов РФ, прошедшее на "Ростсельмаше", стало во многом знаковым. На одной площадке встретились представители "противоборствующих лагерей": финансисты-монетаристы из федерального Правительства и национально ориентированные промышленники с руководителями регионов. С участием Владимира Путина они обсуждали дорогие кредиты, притеснения отечественных производителей, дефицит кадров, что само по себе – редкость.
02.02.2018
экономика ;
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Московский адвокат: "Дело о смерти "дятловцев" не расследовано, нужно новое разбирательство"
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Дитлов, дятловцы, перевал Дятлова (2016) | Фото: livejournal.com

В Екатеринбурге состоялась конференция Фонда памяти группы Дятлова, посвященная погибшим в 1959 г. студентам УПИ. На ней зачитали доклад адвоката Леонида Прошкина, в котором он доказывает необходимость возобновления расследования смерти уральцев, передает корреспондент Накануне.RU.
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Адвокат говорит, что дело о гибели тургруппы не только не расследовано, но и не прекращено так, как того требует уголовно-процессуальное законодательство. Полностью проигнорированы права родственников – они не признаны потерпевшими, в лучшем случае, свидетелями.

"Следователь Иванов вынес постановление о прекращении дела, однако этим документом прекращено дело только в отношении должностных лиц, ответственных за турработу, и наказанных за нарушения. Дело же о гибели девяти человек с указанием обстоятельств гибели не закрыто. Есть много вопросов. Нет никаких запросов, дополнительных экспертиз по трупам, их одежде. И все это при том, что делом занимались опытные следователи", - говорит в докладе Прошкин.

Невнимание к делу следователей говорит о том, что в нем был скрыто что-то очень важное.

"Дело не просто на контроле прокурора области, он лично присутствует на вскрытиях первой пятерки погибших. Необходимо дополнительное расследование возбужденного 26 февраля 1959 г. дела о смерти туристической группы. Нужно его возобновить, присвоив ему номер. Дорасследование – единственный способ установить истину", - резюмирует подробный доклад адвокат.

Глава Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич в разговоре с Накануне.RU опроверг возможность возобновления дела.

"Не уверен, что Прошкин добьется возобновления дела. Но попробовать надо. Если мы осуществим попытку, то исполним свой долг. Два адвоката, Прошкин и еще один, готовы пойти к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Они лично знакомы. Я только на это уповаю. Стоит вопрос денег: их услуги стоят 200 тыс. руб., позже мы объявим сбор", - рассказал Кунцевич.

(2018)|Фото: Накануне.ru

Вторит ему и один из друзей погибших, активный участник поисков Петр Бартоломей.

"Пока у нас власть имеет монополию на репрессии, думаю, ничего не изменится. У власти нет воли на открытие всей информации о деле", - рассказал Накануне.RU Бартоломей.

Конференция Фонда памяти группы Дятлова Петр Бартоломей(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, группа Дятлова погибла в 1959 г. в горах Северного Урала. Студенты приурочили свой поход высшей на тот момент третьей категории сложности к очередному съезду КПСС. Сегодня существуют различные версии гибели туристов, от техногенной до конспирологической, однако полной ясности нет.

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02.02.2018 16:04 Мск | Екатеринбург | Михаил Лукашкин
18:04 Екб


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Московский адвокат: "Дело о смерти "дятловцев" не расследовано, нужно новое разбирательство"
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