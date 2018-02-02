День сурка. Житель Екатеринбурга 253 раза прослушал "В лесу родилась ёлочка" и продолжает

Портал Яндекс.Музыка выяснил, какие песни россияне любят слушать без остановки. Ко Дню сурка аналитики Яндекс.Музыка опубликовали исследование, где выявили слушателей-рекордсменов по повторам одного и того же трека, и собрали плейлист из самых "повторяемых" композиций, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Лидирует в плейлисте Дня сурка группа "Грибы" с композицией "Тает лед", также в топ вошла песня "Розовое вино" от "Элджей & Feduk" и "Shape of You" от Ed Sheeran.

Аналитики Яндекс.Музыки выявили и необычные рекорды. Так, лидером среди пользователей старше 18 лет стал слушатель из Екатеринбурга, который ставил на "репит" "В лесу родилась ёлочка". Уралец прослушал песню 253 раза без перерыва. И, что самое интересное, - продолжает её слушать и сейчас.