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политика  |  комментариев: 11
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Максим Шевченко: Мы готовы к дискуссии. Это они не готовы к дискуссии! "Они и так меня ненавидят. Хуже, чем было, уже вряд ли будет, а так этот гнойник был выведен на поверхность силами самого Николая Карловича", – журналист, член "Левого фронта" Максим Шевченко рассказал Накануне.RU, из-за чего он подрался со своим коллегой по президентскому Совету по правам человека Сванидзе, и ответил на вопрос о том, почему не боится либералов.
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от издателя  |  комментариев: 12


Константин Бабкин – о Госсовете на "Ростсельмаше": Очередной шаг в нашем эволюционном развитии! Заседание Госсовета по экономическому развитию субъектов РФ, прошедшее на "Ростсельмаше", стало во многом знаковым. На одной площадке встретились представители "противоборствующих лагерей": финансисты-монетаристы из федерального Правительства и национально ориентированные промышленники с руководителями регионов. С участием Владимира Путина они обсуждали дорогие кредиты, притеснения отечественных производителей, дефицит кадров, что само по себе – редкость.
02.02.2018
экономика ;
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Прокуратура: Мэрия Екатеринбурга может не освещать лишь те дворы, которые огорожены забором
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Екатеринбург, фонарь (2017) | Фото: Накануне.RU

Муниципалитет областной столицы не должен за свой счет освещать дворы жилых домов, где проведено межевание территории, где жильцы огородились от остального мира забором и пускают на территорию только "своих", об этом Накануне.RU рассказала прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова.
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"Жители домов, где есть такие дворы, считают, что могут использовать территорию, как хотят, создавая стоянки, в том числе платные, или еще что-то, – пояснила она. – Но почему муниципалитет должен освещать такие территории? Но там, где находятся транзитные проходы, соединительные маршруты, то есть места общего пользования, действительно, мэрия обязана содержать объекты уличного освещения за свой счет".

Поэтому попросы освещения дворовых территорий отныне будут рассматриваться в мэрии по каждому конкретному двору.

"Наверное, в какой-то степени [городские власти] поспешили, в свое время отключив освещение везде, где сочли нужным, – отметила Кузнецова. – Но в дальнейшем администрация Екатеринбурга создала комиссию, на которой рассматривает каждый конкретный случай. И сейчас количество сокращений в прокуратуру резко сократилось".

Другие новости по темам: администрация Екатеринбурга, освещение дворов, придомовая территория, межевание, прокуратура Екатеринбурга, Светлана Кузнецова
02.02.2018 16:22 Мск | Андрей Яловец
18:22 Екб


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Прокуратура: Мэрия Екатеринбурга может не освещать лишь те дворы, которые огорожены забором
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