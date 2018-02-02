Прокуратура: Мэрия Екатеринбурга может не освещать лишь те дворы, которые огорожены забором

Муниципалитет областной столицы не должен за свой счет освещать дворы жилых домов, где проведено межевание территории, где жильцы огородились от остального мира забором и пускают на территорию только "своих", об этом Накануне.RU рассказала прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова.

"Жители домов, где есть такие дворы, считают, что могут использовать территорию, как хотят, создавая стоянки, в том числе платные, или еще что-то, – пояснила она. – Но почему муниципалитет должен освещать такие территории? Но там, где находятся транзитные проходы, соединительные маршруты, то есть места общего пользования, действительно, мэрия обязана содержать объекты уличного освещения за свой счет".

Поэтому попросы освещения дворовых территорий отныне будут рассматриваться в мэрии по каждому конкретному двору.

"Наверное, в какой-то степени [городские власти] поспешили, в свое время отключив освещение везде, где сочли нужным, – отметила Кузнецова. – Но в дальнейшем администрация Екатеринбурга создала комиссию, на которой рассматривает каждый конкретный случай. И сейчас количество сокращений в прокуратуру резко сократилось".