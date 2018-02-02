Дмитрию Пескову вынесли замечание за агитацию в пользу Владимира Путина

Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову вынесли замечание за агитацию в пользу одного из кандидатов на выборах 18 марта. Как заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, в сообщениях Пескова для СМИ содержатся "очевидные признаки агитации" в пользу действующего главы государства Владимира Путина.

При этом ЦИК решил ограничиться устным замечанием о недопущении подобных высказываний в будущем, но не применять к пресс-секретарю президента никаких санкций. Элла Памфилова напомнила, что лица, находящиеся на государственной должности, в ходе избирательной кампании не вправе использовать преимущества своего положения.

Как передаёт ТАСС, в числе составляющих предвыборной агитации председатель ЦИК указала деятельность, способствующую формированию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидатам.

Сообщается, что Дмитрий Песков принёс извинения и пообещал впредь, на период избирательной кампании, быть более аккуратным, чтобы не давать повода для подобных замечаний.