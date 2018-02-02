Спикер Совета Федерации предложила объявить 2019 год Годом села

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила объявить 2019 год Годом села. С такой инициативой она выступила в палате регионов на встрече с тружениками социальной сферы села, передает "Интерфакс".

По ее словам, пока это "сырое предложение", но сенаторы обсуждают возможность определения проблем села в качестве приоритетного направления и объявить следующий год Годом села.

Как подчеркнула Матвиенко, идею необходимо наполнить конкретным содержанием, для того чтобы она могла реализоваться и дать мощный импульс развитию сельских территорий.

"Если вы поддержите это сегодня, то возможно, вы поможете наполнить это предложение конкретными мерами, что даст нам основание обратиться с этой идеей в правительство и к президенту", - сказала спикер Совфеда.