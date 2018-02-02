В Екатеринбурге пресекли незаконную торговлю носками с символикой ЧМ-2018

Управление Роспотребнадзора пресекло незаконную торговлю товарами с использованием символики Чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ведомства по Свердловской области.

Товары с символикой "ЧМ-2018" располагались на прилавке павильона №108 по улице Минометчиков,1. В ходе расследования в отношении ИП Черепанова специалисты установили продажу женских носков с обозначением на упаковке товара символики Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедерации, FIFA2017 - "FifaWorldCup Russia2018" (4 упаковки общей стоимостью 1200 руб.).

Также специалисты подтвердили, что на использование товара с оригинальной символикой чемпионата необходимо разрешение правообладателя.

В отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении, а на товар наложен арест.