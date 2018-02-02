В Прикамье специалисты "фронт-офиса" проконсультировали свыше двух тысяч дольщиков

С октября 2017 г. к специалистам консультационного центра для обманутых дольщиков "фронт-офис" обратилось свыше 2 тыс. дольщиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

Специалисты вели как личные консультации, так и по горячей линии. Напомним, в обязанности сотрудников "фронт-офиса" входят консультации участников строительства по вопросам достройки проблемных объектов, юридическим вопросам, а также помощь в подготовке необходимых документов. Ежемесячно во "фронт-офис" обращаются более 100 человек.

С 1 января в Пермском крае в силу вступил региональный закон о государственной поддержке обманутых дольщиков, пострадавших от действий застройщиков. Закон предполагает выплату субсидий участникам долевого строительства на оплату целевого взноса в ЖСК, требуемого для достройки многоквартирного дома. Сегодня на территории края числится 15 проблемных объектов.

Напомним, 30 января на собрании участников долевого строительства. 77% дольщиков самого крупного проблемного объекта в Пермском крае поддержали создание ЖСК.