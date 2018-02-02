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политика  |  комментариев: 11
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от издателя  |  комментариев: 12


Константин Бабкин – о Госсовете на "Ростсельмаше": Очередной шаг в нашем эволюционном развитии! Заседание Госсовета по экономическому развитию субъектов РФ, прошедшее на "Ростсельмаше", стало во многом знаковым. На одной площадке встретились представители "противоборствующих лагерей": финансисты-монетаристы из федерального Правительства и национально ориентированные промышленники с руководителями регионов. С участием Владимира Путина они обсуждали дорогие кредиты, притеснения отечественных производителей, дефицит кадров, что само по себе – редкость.
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экономика ;
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Новости
02.02.2018 15:30 Мск (17:30 Екб)
политика | За рубежом
Память о Сухэ-Баторе может способствовать укреплению отношений Монголии и России
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Сухэ-Батор и Владимир Ленин (2018) | Фото: http://old.eagle.mn

Сегодня исполняется 125 лет со дня рождения Дамдина Сухэ-Батора, руководителя Монгольской народной революции 1921 г., и основателя Монгольской Народно-революционной партии. Внук разбойника, отдававшего добычу беднякам, с первых дней независимости Монголии он служил в её вооружённых силах, проделав путь от рядового пулемётчика до генерала. Участвовал в борьбе с китайскими интервентами и с Азиатской конной дивизией барона Унгерна, созданной из бежавших после поражения в Гражданской войне белогвардейцев. В ноябре 1921 г. посетил Москву, где встретился с Владимиром Лениным. Интересно, что тогда, Владимир Ильич, констатировав большие успехи революции в стране, населённой прежде всего скотоводами-кочевниками, тем не менее не рекомендовал "превращать" Народно-Революционную партию в коммунистическую. "Много еще надо будет поработать революционерам над своим государственным, хозяйственным и культурным строительством, пока из пастушеских элементов создастся пролетарская масса, которая впоследствии поможет «превращению» народно-революционной партии в коммунистическую. Простая перемена вывески вредна и опасна" - говорил тогда вождь мирового пролетариата. Сухэ-Батор скончался (по некоторым данным был отравлен) в 1923 г., не дожив года до создания Монгольской Народной Республики, долгое время остававшейся одним из немногих зарубежных союзников СССР.

Сухэ-Батор и Владимир Ленин(2018)|Фото: http://old.eagle.mn

В самой Монголии отношение к основателю МНР в последние годы неоднозначное. В 2004 г. его Мавзолей был закрыт, а позже с центральной площади столицы страны была убрана конная статуя. Примечательно, что её не уничтожили, а установили на территории буддийского монастыря Дэлгэр в Средне-Гобийском аймаке. Монгольская народная партия, наследница МНРП, провела в честь 125-ти летия Сухэ-Батора ряд мероприятий.

МНП отмечает 125-ти летие со дня рождения Сухэ-Батора(2018)|Фото: www.nam.mn

Секретарь комитета бурятского отделения КПРФ по агитационно-пропагандистской работе Баир Цыренов рассказал Накануне.RU, что память о монгольском революционере хранится не только в МНР, но и в сопредельной с ней Бурятии. Более того, она может способствовать укреплению отношений между Москвой и Улан-Батором. Хотя отдельных мероприятий по этому поводу бурятский реском КПРФ не планирует, материал о Сухэ-Баторе выйдет в очередном номере партийной газеты.

"У нас одна из центральных улиц носит имя Сухэ-Батора, но вообще революция в Монголии связана с ролью бурятского народа и Бурятии. Монголы как народ делились на бурят-монголов, на халха-монголов. Сегодняшняя Монголия – преимущественно халха-монгольская, но бурят-монголы играют очень существенную роль, занимают многие государственные посты и, соответственно, революционное движение в Монголии было непосредственно связано с революционным движением в Бурятии" - рассказал Баир Цыренов, отметив, что в широких слоях, отношение к революции в Монголии скорее нейтральное.

"У меня есть знакомые монголы, которые к каким-то политическим кругам себя относят. По моим наблюдениям, значительная часть людей, кто интересуется историей, вполне положительно оценивают советский период. Отношение к нему стало улучшаться в последние годы так как Монголия как республика на сегодняшний день существует исключительно благодаря Советскому Союзу, благодаря, в том числе и решению Сталина сохранить Монголию как отдельное государство, ведь Мао Цзэдун в своё время обращался к Сталину, считал, что Монголия должна стать частью Китая, поэтому у части населения, историков и политиков есть понимание того, что это было важно для страны, для народа. В девяностые годы, конечно, волна националистическая, псевдодемократическая имела место, как и в бывших союзных республиках. Монголию. Как вы помните, наверное, в своё время называли "шестнадцатой союзной республикой", и она была тоже подвержена этим настроениям, когда всё советское, российское, русское признавалось неправильным и плохим, но в последние годы это преодолевается. Да и если смотреть политически, долгое время руководитель Монгольской Народно-революционной партии (МНРП) был президентом. Сегодня наследница МНРП – Монгольская Народная партия (МНП) занимает большинство в парламенте, и, хоть они в 1991 г. отказались от марксизма-лениннизм как от основной идеологии партии, они всё равно воспринимаются как наследники советского периода. Коммунистической её назвать сложно сейчас, но, по сути она является левой. Значительная часть её членов – это бывшие члены МНРП. Затрудняюсь, можно ли назвать это полевением общества, там, всё же, своя политическая специфика, но, как минимум, более спокойное и более объективное отношение всё таки появляется и однозначно можно сказать, что стремление сближаться с Россией есть. Но, к сожалению, как часто у нас бывает во внешней политике не совсем видны шаги России в этом направлении, Россия, к сожалению пока очень немногое для этого делает" - отметил парламентарий.

Статую Сухэ-Батора перенесли с центральной площади Улан-Батора в буддийский монастырь(2018)|Фото: www.montsame.mn/en/read/9314

Как рассказал Баир Цыренов, в настоящее время нет официальных контактов между КПРФ и МНП так как международное сотрудничество ведётся с коммунистическими и народными партиями. На региональном уровне какие-то попытки появляются. Работа в этом направлении нужна: "К примеру, с Трудовой партией Кореи, более активные связи появились в последние годы благодаря именно Приморской партийной организации. Они сначала наладили хорошую связь, и эта связь вышла уже на уровень Центральных комитетов наших партий. С другой стороны, Корея – это именно социалистическая страна и Трудовая партия Кореи – это коммунистическая партия, а в нашем случае прямой коммунистической партии, которую можно назвать именно нашими полноценными идейными союзниками нет в принципе. Но МНП пытается сохранить у себя некоторые традиции, некоторый общий дух. Думаю, что можно искать какие-то точки соприкосновения".

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02.02.2018 15:30 Мск | Павел Мартынов
17:30 Екб


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Память о Сухэ-Баторе может способствовать укреплению отношений Монголии и России
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