Под Курганом задержали супругов, которые везли в машине наркотики

Полицейские Зауралья на 259 км федеральной трассы "Иртыш" под Курганом остановили автомобиль, в котором обнаружили 300 гр "синтетики".

Задержание проходило вечером 1 февраля, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

За рулем автомобиля находилась 35-летняя жительница села Кетово, рядом находился ее 37-летний супруг. Пара везла наркотики в Курган для продажи.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, супругам грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас они задержаны", - добавили в полиции.