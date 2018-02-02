Прокуратура возложила ответственность за профпригодность сотрудников детсадов Екатеринбурга на мэрию

Прокуратура Екатеринбурга не собирается проводить тотальную проверку в отношении всех сотрудников детских садов на профессиональную пригодность. Об этом сегодня заявила заместитель прокурора областной столицы Венера Курьякова во время встречи с журналистами, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что в Екатеринбурге произошел вопиющий случай в детском саду, где дети подвергались унижениям со стороны воспитателя.

"Нами дано поручение районной прокуратуре о проведении проверки по данном факту, кроме того, в начале года города было проведено совещание, и мы обратили внимание на то, что, действительно, заслуживают особого внимания муниципальные дошкольные образовательные учреждения. В этом году мы уделим внимание каждому району с привлечением районных прокуроров",- отметила Курьякова.

Что касается проверки профессиональной компетентности заведующих, преподавателей и воспитателей, то это, по ее словам, прерогатива департамента образования Екатеринбурга.

"Но мы по каждому факту [нарушений] будем принимать меры", - сказала заместитель прокурора города.