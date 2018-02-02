Специалисты в области детской литературы призвали Кузнецову к диалогу после ее заявления о 16 "неприличных" детских книгах

Группа писателей, учителей, редакторов, литературоведов, работающих с детской литературой, призвала уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову к диалогу для обсуждения проблем в этой отрасли после ее заявления о 16 неприличных детских книгах. Письмо опубликовано на "фейсбуке".

Авторы обращения указывают на несправедливость претензий, которые Кузнецова предъявила к современной российской детской литературе. Накануне она заявила о 16 книгах, которые ни в коем случае нельзя рекомендовать детям. При этом подчеркивается, что "подборка" основана на публикации "16 шедевров современной детской литературы, которые даже взрослым показывать страшно", опубликованной в ряде "низкопробных" интернет-источниках.

"Мы искренне надеемся, что это выступление просто плохо подготовлено кем-то из Ваших референтов, и не отражает Вашего отношения к современной детской литературе. Подобные сайты и паблики не могут служить источником адекватной информации о положении дел в ней… А бездумное и безответственное тиражирование ее создает у Вашей аудитории ложные представления о современной российской детской литературе", - говорится в письме.

В частности авторы обращения отмечают, что в представленном Кузнецовой списке материалы фольклорной или диалектологической экспедиции предназначены не для детского чтения, а для филологического и этнографического анализа. "Книгу Савелия Низовского и Давида Плаксина "Как царь ушел в девочки" нельзя рассматривать в отрыве от литературного контекста – от традиции литературы абсурда, от творческой атмосферы ленинградского андеграунда 1990-х гг", - приводят пример литературоведы.

Так, по мнению составителей письма, стихотворение Бориса Шварца "Веселая трава", включенное в перечень "16 шедевров", никак нельзя отнести к современной детской литературе, поскольку оно опубликовано 44 года назад. "Петушиная лошадь", которая Вам показалась "неприличной", - это персонаж фольклора народа Коми. Это дух хаоса, разрухи, экологической катастрофы. Сказка Светланы Лавровой "Куда скачет петушиная лошадь" как раз о том, что экологическая катастрофа близка, но люди могут принять на себя ответственность и спасти мир, прогнав страшную петушиную лошадь. Эту книгу можно и нужно рекомендовать детям", - объясняют авторы обращения.

"В своем выступлении Вы подошли к детской литературе по-взрослому прямолинейно. Вы отказали детской книге в праве на игру, на шутку, на множественность невинных смыслов, но добавили смыслов, детству не свойственных, маргинальных, отыскав подтексты из мира наркозависимых, из криминального мира, сводя сказку к грубой шутке", - заявляется в письме Кузнецовой.

В этой связи писатели, педагоги, издатели, библиотекари и библиографы пригласили детского омбудсмена к диалогу, чтобы поделиться своими знаниями о современной детской литературе и ее проблемах. "Мы надеемся, что Ваше участие и Ваше влияние помогут развитию детской литературы в нашей стране", - добавили подписавшиеся.

Среди тех, кто поставил свои подписи под обращением к Кузнецовой, - писатели Маша Трауб, Мария Ботева, книжный обозреватель Галина Юзефович, киновед Наталья Нусинова, директор Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина Неля Жамалетдинова и многие другие.