В Верхнеуральской тюрьме обнаружили тайник с рукописями политических узников

В Верхнеуральской тюрьме обнаружен тайник с библиотекой рукописных брошюр. Находка относится к тому времени, когда в стенах учреждения размещался специальный политический изолятор НКВД, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Найденные рукописи датируются 1932-1933 годами. В те годы, в тюрьме содержались знаменитые политические узники Зиновьев и Каменев, главный редактор газеты "Комсомольская правда" - А. Слепков и Дмитрий Марецкий.

"Из текстов рукописей можно сделать вывод о том, что даже находясь в заключении, узники собирались на общие собрания (количество присутствующих доходило до 30 человек), организовывали дискуссии, выражали свою точку зрения по политической и экономической ситуации не только СССР, но и зарубежных стран", - рассказали в пресс-службе

В ближайшее время рукописи изучат, а затем они войдут в постоянно действующую экспозицию по истории уголовно-исполнительной системы учреждения.