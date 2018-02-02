Сургут - рекордсмен по должникам за капремонт, задолжавшихм свыше 20 тысяч рублей

Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов опубликовал списки должников, которые задолжали за капитальный ремонт более 20 тыс. руб., передает корреспондент Накануне.RU.

В целях защиты персональных данных, указываются только адреса помещений, без фамилий собственников. Наибольшее количество адресов помещений, хозяева которых накопили задолженность по взносам на капремонт свыше 20 тыс. руб., находятся в Сургуте – более 15 тыс. Немногим меньше в Нижневартовске – порядка 11 тыс. В то же время, в Нефтеюганске таких должников менее 500.

С неплательщиками ведется судебно-претензионная работа. Сначала должнику направляется претензия. Неплательщик может оплатить всю сумму целиком или же обратиться в фонд за рассрочкой. В случае неоплаты после получения претензии, фонд обращается в суд. Судебная практика показывает, что все решения принимаются в пользу фонда, так как законодательство на стороне регионального оператора – взносы на капремонт установлены Жилищным кодексом РФ. Если же должник отказывается оплачивать задолженность по решению суда, в дело вступает служба судебных приставов: они могут арестовать счета или же ограничить выезд неплательщика за границу.