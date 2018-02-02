В Свердловской области появится новая особая экономическая зона

В Свердловской области может появиться новая особая экономическая зона (ОЭЗ). О подготовке документов сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на годовом собрании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам губернатора, сейчас правительство региона занимается подготовкой документов. ОЭЗ будет ориентирована на малый и средний бизнес. Подробности губернатор разглашать не стал.

Напомним, в Свердловской области действует особая экономическая зона "Титановая долина". Индустриальный парк "Богословский" считается территорией опережающего экономического развития.