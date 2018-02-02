В Челябинске за организацию убийства своего бизнес-партнера осудили местного предпринимателя

В Челябинске местного бизнесмена Андрея Ковешникова признали виновным в организации похищения и убийства человека.

В 2013 году мужчина поехал в Казахстан для того, чтобы расправиться со своим партнером по бизнесу - инцидент произошел в Рудном, сообщили Накануне.RU в Челябинском областном суде.

В Казахстане Ковешников создал ОПГ, члены которой вывезли потерпевшего за город и стали жестоко избивать - от полученных травм он скончался на месте.

42-летний Ковешников получил 8,5 лет в колонии строгого режима.