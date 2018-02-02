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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее время у нас принят ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
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от издателя  |  комментариев: 5


Константин Бабкин – о Госсовете на "Ростсельмаше": Очередной шаг в нашем эволюционном развитии! Заседание Госсовета по экономическому развитию субъектов РФ, прошедшее на "Ростсельмаше", стало во многом знаковым. На одной площадке встретились представители "противоборствующих лагерей": финансисты-монетаристы из федерального Правительства и национально ориентированные промышленники с руководителями регионов. С участием Владимира Путина они обсуждали дорогие кредиты, притеснения отечественных производителей, дефицит кадров, что само по себе – редкость.
02.02.2018
экономика ;
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"Булыжное наследие" Екатеринбурга проверяет прокуратура
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екатеринбург площадь 1905 года (2004) | Фото: Накануне.ru

Надзорное ведомство областного центра продолжает проверять площадь 1905 года в связи с жалобами на качество выполненных там работ, передает корреспондент Накануне.RU.
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По поводу новой брусчатки, выложенной в прошлом году таким образом, что она разбивает подвеску автомобилей, а люди запинаются о булыжники, прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова пояснила, что "проверка организована, но не завершена", в частности, проводится оценка конкурсной документации. Но предвосхищать выводы до результатов проверки, по словам прокурора, некорректно. Тем не менее, муниципальным заказчиком эти работы не приняты и не оплачены.

Среди принятых мер прокурорского реагирования – пешеходный переход, который, как оказалось, был обустроен с нарушением ГОСТа.

"Мы с помощью специалистов установили, что отсутствует непрерывная продольность этого перехода [он выполнен зигзагообразно], нет ограждения [препятствующего хаотичному движению пешеходов]. По этому факту [гордадминистрации] уже внесено представление", - сказала Кузнецова, подчеркнув, что если нарушения не устранят, мэрию ждет судебное разбирательство.

Кроме того, прокуратура получила информацию, что при производстве работ на центральной площади было нарушено законодательство по охране объектов культурного наследия.

"Установлено, что участок ремонта не входит в границы территории культурного наследия "Площадь 1905 года" как места революционных событий, поэтому нарушений нет", - подчеркнула прокурор.

Напомним, что "Атомстройкомплекс" будет судиться с мэрией Екатеринбурга из-за брусчатки на Ленина.

Другие новости по темам: Площадь 1905 года, ремонт, проверка, прокуратура Екатеринбурга, Светлана Кузнецова
02.02.2018 14:25 Мск | Андрей Яловец
16:25 Екб


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"Булыжное наследие" Екатеринбурга проверяет прокуратура
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