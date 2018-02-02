"Булыжное наследие" Екатеринбурга проверяет прокуратура

Надзорное ведомство областного центра продолжает проверять площадь 1905 года в связи с жалобами на качество выполненных там работ, передает корреспондент Накануне.RU.

По поводу новой брусчатки, выложенной в прошлом году таким образом, что она разбивает подвеску автомобилей, а люди запинаются о булыжники, прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова пояснила, что "проверка организована, но не завершена", в частности, проводится оценка конкурсной документации. Но предвосхищать выводы до результатов проверки, по словам прокурора, некорректно. Тем не менее, муниципальным заказчиком эти работы не приняты и не оплачены.

Среди принятых мер прокурорского реагирования – пешеходный переход, который, как оказалось, был обустроен с нарушением ГОСТа.

"Мы с помощью специалистов установили, что отсутствует непрерывная продольность этого перехода [он выполнен зигзагообразно], нет ограждения [препятствующего хаотичному движению пешеходов]. По этому факту [гордадминистрации] уже внесено представление", - сказала Кузнецова, подчеркнув, что если нарушения не устранят, мэрию ждет судебное разбирательство.

Кроме того, прокуратура получила информацию, что при производстве работ на центральной площади было нарушено законодательство по охране объектов культурного наследия.

"Установлено, что участок ремонта не входит в границы территории культурного наследия "Площадь 1905 года" как места революционных событий, поэтому нарушений нет", - подчеркнула прокурор.

Напомним, что "Атомстройкомплекс" будет судиться с мэрией Екатеринбурга из-за брусчатки на Ленина.