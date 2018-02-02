Главный тренер хоккейного клуба "Зауралье" в самый разгар чемпионата ВХЛ ушел в отставку

Главный тренер хоккейного клуба "Зауралье" Михаил Звягин покинул пост по собственному желанию, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе команды.

Для хоккеистов такое решение стало абсолютной неожиданностью - сейчас команда находится на 5 строчке турнирной таблицы чемпионата ВХЛ и уже досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

"После дня отдыха от проведения "Русской классики" команда начала подготовку к выездному турне в штатном режиме. Михаил Николаевич ни к кому из руководства клуба не обращался и во вторник вечером уехал с командой на выезд. По прибытии в Новокузнецк мне позвонил генеральный менеджер Александр Смагин и сообщил, что к нему подошел Звягин и сказал, что он принял решение покинуть пост главного тренера. Для нас это стало очень большой неожиданностью. На данный момент решено, что в ходе трех ближайших выездных матчей обязанности наставника будет исполнять Альберт Логинов, который с начала текущего сезона являлся одним из тренеров "Зауралья". После возвращения с выезда будет решаться вопрос о том, кто возглавит команду", - прокомментировал ситуацию директор клуба Виктор Прозоров.

Звягин возглавил команду в апреле 2016 года - в сезоне 2016/2017 привел своих подопечных к серебряным медалям Всероссийского соревнования по хоккею.