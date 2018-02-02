Испорченный раствор. На Среднем Урале мужчина впал в кому после капельницы

В Невьянске прокуратура проводит проверку по сообщению СМИ о том, что 25-летний житель Невьянска впал в кому после введения ему капельницы с испорченным раствором.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 13 января 2018 года житель Невьянска обратился к своей знакомой медсестре в ГБУЗ с просьбой поставить ему капельницу с препаратом, который он принес из дома. После капельницы, которую ему ставили в подсобном помещении учреждения, мужчина уехал домой.

По приезду домой ему стало плохо, позже мужчину доставили обратно в больницу, там он находился шесть дней, а потом впал в кому. Сейчас он находится в Свердловской областной клинической больнице №1.

"В настоящее время Невьянская городская прокуратура проводит проверку по указанному факту, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. В настоящее время опрашивается медперсонал больницы", - пояснили в ведомстве.