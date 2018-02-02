В Челябинске появился музей Сталинградской битвы

В Челябинске открылся музей, посвященный памяти 400 южноуральцев, принявших участие в Сталинградской битве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

"Мы вспоминаем дату, благодаря которой произошел перелом Великой Отечественной войны. После победы в Сталинградской битве русский народ больше не терпел поражений перед немцами. Музей, который мы сегодня открываем – это частичка той истории, тех событий, это память о 400 челябинцах, не вернувшихся с той битвы", - заявил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Музей открылся в рамках проекта "Маршрут Танкограда".

В Сталинградской битве участвовали 166-я и 99-я танковые бригады, сформированные в Челябинской области. Челябинские бойцы потеряли почти всю технику и личный состав, но справились с задачей и вывели войска, оказавшиеся в окружении. Открытие музея в Челябинске стало данью памяти тем людям и событиям.

Музей открылся в школе №155 Челябинска и включает более 100 экспонатов. Фонд музея составили личные вещи, вооружение, восстановленные знамена и даже окоп с пулеметом.