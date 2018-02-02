В Минкомсвязи пообещали решить вопрос с отменой роуминга в течение полугода

В Минкомсвязи пообещали решить вопрос внутреннего и национального роуминга в сотовых сетях в течение полугода. Об этом заявил глава ведомства Николай Никифоров, передает "Интерфакс".

Как он подчеркнул, внутрисетевой роуминг вообще исчезнет, а наценки по национальному роумингу "будут максимально экономически обоснованными".

По словам Никифорова, регулятор и операторы связи регулярно проводят встречи по этому вопросу, и они продлятся "еще месяцев шесть". Министр положительно ответил на вопрос, будет ли вопрос окончательно решен в течение полугода.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее ФАС пригрозила "большой тройке" операторов связи возбуждением дел, если антимонопольщиков не устроят предложения по отмене внутреннего роуминга в сотовых сетях. В конце сентября прошлого года было заявлено, что вопрос с отменой национального роуминга в России будет решён в течение девяти месяцев.