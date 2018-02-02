В Екатеринбурге выборы президента совместят с "референдумами" по благоустройству

На следующей неделе в торговых центрах Екатеринбурга начнется прием предложений горожан по поводу общественных территорий города, подлежащих благоустройству, в рамках программы "Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 — 2022 годы", сообщили Накануне.RU в администрации Екатеринбурга.

Специалисты Главархитектуры подробно расскажут о каждом объекте, который может быть благоустроен в ближайшее время.

"Сейчас разработано 8 дизайн-проектов. Это парк 22 Партсъезда, парк "Зеленая роща", сквер Попова, сквер вокруг Оперного театра, набережная реки Исеть от Куйбышева до ЦПКиО, набережная от Малышева до Куйбышева, набережная от Челюскинцев до пешеходного моста через реку Ольховка. Эти общественные пространства будут выноситься на обсуждение. Уже проходит анкетирование на сайте администрации города. Там можно посмотреть дизайн-проекты, выразить свое мнение, проголосовать. Есть отдельная строчка — можно предложить свой вариант той или иной территории. Потом она будет в перспективе взята в работу", — поделился депутат Законодательного собрания Свердловской области Михаил Клименко.

Волонтеры будут принимать предложения горожан с 10 до 20 часов в крупных торговых центрах Екатеринбурга с 5 по 9 февраля:

5 февраля — "Мегаполис" (улица 8 Марта, 149);

6 февраля — "Карнавал" (улица Халтурина, 55);

7 февраля — "Гринвич" (улица 8 Марта, 46);

8 февраля — "Глобус" (улица Щербакова, 4);

9 февраля — "Радуга Парк" (улица Репина, 94).

По результатам приема в бланк голосования включат самые популярные объекты. А в день проведения выборов президента с 8.00 до 20.00 пройдет рейтинговое голосование отобранных общественных территорий. Принять участие сможет любой житель Екатеринбурга с 14 лет. Общественные пространства, за которые отдадут наибольшее количество голосов, в этом году начнутся благоустраиваться и реконструироваться.