На Южном Урале пенсионерка взыскала 25 тысяч рублей с больницы за перелом плеча

Челябинская пенсионерка получит от пятой горбольницы компенсацию в 25 тыс. рублей за перелом плеча.

Женщина проходила лечение в стационаре больницы, пошла в ванную комнату и, поскользнувшись на мокром полу, упала и сломала плечевую кость, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

После выписки пенсионерка еще 4 месяца проходила лечение из-за этой травмы. Женщина решила обратиться в суд с требованием возместить причиненный моральный вред, прокурор поддержал требования истца. Однако районный суд отказал, объяснив, что в падении пенсионерки лечебное учреждение не виновато.

"Суд посчитал, что пенсионеркой не доказан факт ненадлежащего содержания ванной комнаты и сделал вывод о нарушении пенсионеркой режима отделения больницы", добавили в надзорном ведомстве.

После этого прокурор подал апелляцию в вышестоящую судебную инстанцию - судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда апелляционное представление прокурора удовлетворила, вынесено постановление выплатить пенсионерке компенсацию морального вреда.