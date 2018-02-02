Анкара предоставит "Турецкому потоку" налоговые льготы

Анкара предоставит налоговые послабления для газопровода "Турецкий поток".

Как пишет "Российская газета", это коснётся транспортных средств, осуществляющих перевозки, технических установок, кораблей, труб, других материалов, оборудования, компонентов и запасных частей. К работам, проводящимся в исключительной экономической зоне в Чёрном море и на материковом участке, эти льготы применяться не будут.

"Газпром" получил разрешение на строительство второй ветки газопровода 19 января. По ней газ пойдёт в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки газопровода составит 15,75 млрд кубометров ежегодно. Ожидается, что трубопровод начнёт работу до конца 2019 г.