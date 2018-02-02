Пермскому краю выделено свыше 220 миллионов рублей из федерального бюджета на переселение семей

Пермский край получит 421,1 млн руб. из федерального бюджета на переселение 225 семей. Соответствующий документ опубликован на сайте Gравительства РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего в 2018 г. в рамках госпрограммы по обеспечению доступным жильем граждан РФ в 2018 г. планируется выдать 7 тыс. 273 государственных жилищных сертификата на сумму почти 15 млрд руб.

Девять жилищных сертификатов достанутся гражданам, подвергшимся радиационному воздействию во время катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на предприятии "Маяк". 200 сертификатов получат люди выезжающие с районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В Прикамье к таким районам относятся Гайнский, Косинский и Кочевской районы. 13 сертификатов полагаются гражданам, признанными вынужденными переселенцами. Оставшиеся три сертификата получат жители ЗАТО "Звездный" на переселение из закрытого административно-территориального образования.